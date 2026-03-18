中道改革連合と立憲民主党、公明党の党首は国会内で会談し、消費税の減税や給付付き税額控除について話し合う国民会議にそろって参加する方針で合意しました。中道改革連合小川淳也 代表「3党で足並みを揃えて、諸条件が整えば参加をするという方向で調整に入りたい」きょう午前、中道、立憲、公明の党首が会談し、国民会議にそろって参加する方針で合意しました。これまで3党は「環境が整っていない」などとして、国民会議