歌舞伎俳優の中村勘九郎、中村七之助が全国１１か所を巡る「春暁歌舞伎特別公演２０２６」（２５日まで）を開催している。「歌舞伎を初めて見る人にも気軽に楽しんでもらいたい」という理念で始まった中村屋の巡業公演は今年で２２年目。舞踊「艶紅曙接拙紅翫（いろもみじつぎきのふつつかべにかん）」には虫売り、朝顔売り、団扇売り、蝶々売りなど江戸の町に生きるさまざまな人々が登場。さらに中村いてうが感情豊かに踊