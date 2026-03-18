【ワシントン＝坂本幸信】ノーベル経済学賞を２０１１年に受賞した米経済学者のクリストファー・シムズ氏が１４日、死去した。８３歳だった。米プリンストン大が１７日公表した。データを用いて金融・財政政策を分析する計量経済学で大きな功績を残し、物価下落が続くデフレからの脱却にあたっては財政支出の拡大の必要性を訴えた。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルによると、２４年に落馬事故で負ったけがの影響で亡くな