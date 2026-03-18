（CNN）米軍は17日、ホルムズ海峡沿いに位置するイランのミサイル施設に対し、地中深くまで貫通するように設計された5000ポンド級の誘導爆弾を投下した。米中央軍がX（旧ツイッター）で明らかにした。中央軍の説明では「米軍は数時間前、ホルムズ海峡付近のイラン沿岸地帯に位置する強固なミサイル施設に対し、複数の5000ポンド級の地中貫通弾を投入することに成功した」「これらの施設に配備されたイランの対艦巡航ミサイルは、ホ