子どもが小学校に入学することは嬉しいですが、多くの働く親は平日の学校行事や放課後の過ごし方など、いわゆる「小1の壁」に悩まされることになります。働く親がいる子どもの居場所として学童や放課後デイサービスなどもありますが、「朝」の時間に対応している施設は多くはないでしょう。 本記事では、「小1の朝の壁」とは何か、「小1の朝の壁」を乗り越えるために家庭でできる対処法や自治体の取り組みなどを紹介し