会社によっては従業員への福利厚生の一部として「家賃補助」が支給されることがあります。家計の助けになり、ありがたいと思っている人も多いでしょう。 しかし、給与明細を見ると「家賃補助」が給与として計上され、所得税が引かれていることに気付いて「家賃補助なのに税金がかかるのか」と驚く人もいるかもしれません。 実は家賃補助は、必ずしも非課税とは限らず、支給の方法によっては、給与として課税される場合が