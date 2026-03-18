主演のSF超大作『デューン』シリーズ完結編『デューン 砂の惑星PART3』が、2026年12月18日に日米同時公開となることがわかった。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』と同日である。予告編映像が初解禁されている。キャラクターポスターの日本版も届けられた。 『デューン 砂の惑星』シリーズは、フランク・ハーバートによる名作SF小説を原作とする映画