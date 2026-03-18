春が近づき、そろそろコートやダウンジャケットを片づけようと思っている人も多いのではないでしょうか。コートやダウンは気軽に洗いにくいものが多いので、どう洗おうか迷う人もいるかもしれません。そんな中、「6万円のノースフェイスのダウンを洗濯したらペラペラになった」というSNSの投稿が注目を集めました。 冬物のダウンはクリーニング代が高めです。そのため、「家で洗って節約したい」と考