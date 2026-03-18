の実写版「ONE PIECE」シーズン2は、“ヒルルクの桜”が美しく咲き誇る感動的なフィナーレを迎えた。この桜の木を実写版で再現できた背景には、原作者・尾田栄一郎氏のある言葉があったという。共同ショーランナーのジョー・トラッツが米に語った。 この記事には、「ONE PIECE」シーズン2第8話『DEER AND LOATHING IN DRUM KINGDOM』のネタバレが含まれています。 One Piece. (L to R) Katey