キアヌ・リーブス主演、ジョナ・ヒル監督によるApple Original Filmsの新作ダークコメディ『Outcome（原題）』の予告編が公開された。Apple TV+で2026年4月10日（金）より世界配信される。 ﻿ 本作でキアヌが演じるのは、ハリウッドで愛される人気スター、リーフ・ホーク。ところが、彼のイメージを完全に打ち砕き、キャリアを終わらせかねない“ある謎の映像”をネタに脅迫され