【モデルプレス＝2026/03/18】歌手の相川七瀬が3月17日、自身のInstagramを更新。始めたばかりだというシール帳を公開し、反響を呼んでいる。【写真】51歳美人歌手「少女の顔になってる」シール帳に夢中な様子◆相川七瀬、シール帳披露相川は「シール帳を始めてみた」とつづり、「＃パワーパフガールズ」「＃バブルス担」というハッシュタグとともにリール動画を投稿。米アニメ「パワーパフガールズ」のたくさんのシールを購入した