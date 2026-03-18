【モデルプレス＝2026/03/18】お笑い芸人のみなみかわが、16日放送のテレビ朝日系「くりぃむナンタラ」（毎週月曜よる11時45分〜）に出演。へそくりの金額を告白した。【写真】みなみかわに仮想通貨を勧めた元松竹芸人◆みなみかわ、TKO木本武宏に勧められ仮想通貨を購入この日、みなみかわは「妻にまだ言ってないんですけど」とした上で「2017年に同じ事務所のTKOの木本（武宏）さんから仮想通貨っていうものの存在を聞かせて頂き