「赤ちゃんまだ？」不妊治療が定着した韓国、スターたちが直面する“お節介の嵐”と執着の闇韓国では今、新生児の誕生における自然妊娠の割合が急速に低下している。【写真】「1年に3度の流産」韓国女優の壮絶物語「健康保険審査評価院」が今年1月に発表した最新の統計によると、出生児の約15％、実に7人に1人が体外受精や人工授精といった「補助生殖医療」を経て生まれていることがわかった。超少子化が進む韓国において、不妊治