【一番くじ 葬送のフリーレン】 4月10日 発売予定 価格：1回860円 ラストワン賞「フリーレン アートスケールフィギュア」 BANDAI SPIRITSは、4月10日に発売予定のキャラクターくじ「一番くじ 葬送のフリーレン」について、ラストワン賞「フリーレン アートスケールフィギュア」の画像を公開した。 今回「一番くじ」の