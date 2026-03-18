１８日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４３．４６ポイント（０．１７％）安の２５８２５．０８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５４．０９ポイント（０．６１％）安の８７７２．６４ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１０８９億８１００万香港ドルに縮小している（１７日前場は１４０１億７８１０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが強まる流