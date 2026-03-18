◇オープン戦ドジャース―ロイヤルズ（2026年3月17日サプライズ）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）、ロイヤルズとのオープン戦に先発登板。3回1死走者なしから突如制球を乱し、3連続四球を与えたところで一時降板する場面もあったが、5回先頭に二塁打を許したところで降板。3回1/3を4安打3失点5奪三振4四球だった。最速は99.5マイル（約160.1キロ）。試合後、取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は