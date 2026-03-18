タレントの若槻千夏、M!LKの塩崎太智（崎＝たつさき）が、17日放送のテレビ朝日系バラエティー『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週水曜深2：36※関東ローカル）に出演。塩崎が“初期装備ニキ”と話題となっていることについて番組で言及した。【写真】ViVi国宝級イケメンランキング「全力すぎて本家も食っちゃう 初期装備アイドル」1位M!LK塩崎太智番組冒頭に塩崎が「初期装備ニキ」「肩幅ニキ」と話題になっている