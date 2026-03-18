◇第6回WBC決勝ラウンド決勝ベネズエラ3―2米国（2026年3月17日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは17日（日本時間18日）、米国との決勝を3―2で制して初優勝を飾った。2―2で迎えた9回無死二塁から4番のユニジオ・スアレス内野手（34＝レッズ）が左中間へ決勝の二塁打を放った。「母国の人々のための勝利だ。彼らはこの勝利を受け取るに値する。キャリア