フレッシュネスは、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、21日から4月5日の期間、フレッシュネス公式アプリ会員限定のお得なクーポン企画「Spring Coupon Fair」を開催する。【写真】人気ナンバーワン『クラシックチーズバーガー』同企画は、春休みの外食シーンやカフェ利用にぴったりの人気メニューのセットが20％オフで楽しめる特別企画。同店の人気No.1『クラシックチーズバーガー』をはじめ、爽やかな味わ