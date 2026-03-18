くりぃむしちゅー上田晋也（55）が、自身がMCを務める17日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。電車、バス内における一部の大人たちに対し苦言を呈した。今回のテーマは母親が子育てをする中で抱く罪悪感「マミーギルト」。ゲストの2016年リオデジャネイロオリンピック（五輪）レスリング女子48キロ級金メダリストの登坂絵莉さん（32）が、電車の中でおしゃべりをしていた息子の声が大きく、