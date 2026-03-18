今、SNSで「神レシピ」と絶賛されているライフハックをご存知でしょうか。大分県のこんにゃくメーカー、佐藤商店（@Satoshoten_Yufu）の公式Xが発信した「信じてください。しらたき明太は、あかりで作れます！！」という投稿が、現在3.2万件以上の「いいね」を集め、大きな反響を呼んでいます。【動画】炒めてサッと振るだけ！あかり×しらたきで作る「しらたき明太」炒めたしらたきに「あかり」振りかけて…公式アカウントによる