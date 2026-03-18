中国科学技術大学の研究チームがこのほど、光時計の開発において画期的進展を遂げた。科学者らはストロンチウム原子光格子時計の安定度と不確かさをともに10のマイナス19乗レベルまで引き上げた。これはこの「スーパー時計」が300億年間稼働しても誤差が1秒を超えないことを意味する。中央テレビ網が伝えた。新世代の光時計の精度は従来のマイクロ波原子時計の1万倍以上に達する。この極めて高い精度により、単なる時間計測や測位