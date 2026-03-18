日常の会話や歴史の教科書で見かける言葉の「音」に注目して、ちょっとした思考のパズルを楽しんでみませんか？今回は、親しみのある呼び名、歴史的事件、さらには伝統的な模様を指す言葉をそろえました。3つの空欄に当てはまる共通の2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□じょ□□っさ□□こヒント：1077年に起きた歴