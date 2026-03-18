新型スーパーワンは、俺（私）たちの求める次世代のスポーツカーだ！2026年2月12日、ホンダは2025年秋に開催の「ジャパンモビリティショー2025」で披露した次世代コンパクトEV「スーパーワン（Super One）」の特設ティザーサイトを公開しました。2026年中に発売を予定しています。スーパーワンの反響について、首都圏のホンダディーラーに聞いてみました。スーパーワンは、軽コンパクト「N-ONE」および軽EV「N-ONE e：」の