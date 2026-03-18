WBCではベネズエラとの準々決勝で3ラン阪神、森下翔太外野手が18日、ZOZOマリンスタジアムでのロッテ戦に「3番・右翼」で出場し、3回に豪快な左越え2ランを放った。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）からのチーム合流後の一発となった。初回の第1打席は遊飛に倒れたが、3回2死二塁で木村優人投手が投じた117キロのカーブを強振。打球は大きな弧を描いてレフトスタンドに着弾した。森下は野球日本代表「侍ジャパン」