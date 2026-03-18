6回目のWBCで掴んだ初の世界一■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）ベネズエラ代表は17日（日本時間18日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で米国代表に3-2で勝利。試合後、会見に臨んだオマール・ロペス監督は「この瞬間を心待ちにしていた」と語り、初のWBC優勝を果たしたナインを称えた。ロペス監督は国旗を肩にかけて会見場に登場。質問を受ける前にスタッフを招