西武戦に先発…初回に村田へ死球DeNAの藤浪晋太郎投手が18日、ファームの西武戦（横須賀）に先発した。初回は2四死球2安打1失点と、制球難の不安は依然として残る立ち上がりとなった。初回は川田にいきなり四球。その後2三振2安打で1点を失い、さらに2死一、二塁とされると村田に死球を与えて満塁とした。村田は治療を受けたが復帰。その後、金子を二ゴロでなんとか1失点にとどめた。昨年途中にDeNAと契約を結び、3年ぶりに