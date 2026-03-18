ロイヤルズとのオープン戦で3回に3者連続四球と崩れたドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、アリゾナ州サプライズで行われたロイヤルズとのオープン戦に先発し、3回1/3で4安打3失点、4四球5奪三振だった。最速99.5マイル（約160.1キロ）だった。2回まで1四球1安打無失点。走者を背負いながらもゼロに抑えたが、3回以降にコントロールを崩した。3回は1死から3者連続四球で一時降板。再びマウンドに上がった4回、1