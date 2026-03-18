滋賀県近江八幡市で18日午前、通学中の小学生複数人に乗用車が接触し、そのまま走り去りました。 県警はひき逃げ事件として捜査しています。 18日午前9時半ごろ、近江八幡市立北里小学校の教員から「車が児童6名に接触していったようだ。相手は全く不明」という旨の110番通報がありました。 近江八幡警察署によると、近江八幡市十王町の住宅街の道路で、集団登校中の児童らに対面方向から走行してきた車が接触。 体