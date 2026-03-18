NHK Eテレの人気キャラクター「ニャンちゅう」のオリジナルアイテムが、サンキューマートで4月中旬から販売される。春夏シーズンに合わせたアパレルを含む全19アイテムを展開し、公式オンラインショップでは19日正午から先行予約を開始する。【画像】ニャンちゅうの春らしいキュートなグッズがたくさん！ラインナップ全部見せ「ニャンちゅう」は、番組『ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！』に登場する“地球ネコ”のキャラクタ