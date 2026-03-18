◇大相撲春場所11日目（2026年3月18日エディオンアリーナ大阪）15日に肺炎で死去した元大関・若嶋津の日高六男さん（享年69）の弟子で東三段目60枚目の流馬（りゅうま、27＝放駒部屋）が東三段目64枚目の小滝山（23＝二子山部屋）を寄り切りで下し4勝2敗と勝ち越しを決めた。悲しみをこらえて土俵に上がった前日は前に出たもののに相手にはたかれた。この日は立ち合いから足が前に出て、左を差して出ると、土俵際でふられ