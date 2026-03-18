BAKEが運営する焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は、3月にブランド誕生10周年を迎えた。これを記念して、特別プロジェクト「RINGO 10th ANNIVERSARY」を展開中。その第2弾として、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーション施策を、4月1日より実施する。【写真】リボンがちょこんと乗っててかわいすぎる『できたてミルフィーユ』ママの作ったアップルパイが大好きなハローキティをむかえ