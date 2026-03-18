高市首相は１８日午前の参院予算委員会一般質疑で、「日々（イラン）情勢が変わり、米国の発信が変わるタイミングの中でＧ７（先進７か国）首脳で真っ先にトランプ大統領と直接会う」として、日米首脳会談の意義を強調した。首相はトランプ氏と会談するため、１８日夜、ワシントンに向けて出発する。イラン情勢を巡る日本の努力をどう伝達するかについては、「我が国の立場をしっかり伝え、国益に沿うよう適切に対応する」と述