野球の国・地域別対抗戦「第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の決勝で米国を破り、喜ぶベネズエラの選手ら/Lynne Sladky/AP（CNN）野球の国・地域別対抗戦「第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は17日、決勝戦が行われ、ベネズエラがスター選手をそろえた米国の反撃をしのぎ、初優勝を遂げた。国際野球の祭典となった大会は決勝にふさわしい熱戦で幕を閉じた。ベネズエラの勝利は、政治的混乱や経済
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