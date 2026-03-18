テレビ朝日大下容子アナウンサーが18日、キャスターを務める同局系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でベネズエラが初優勝を飾ったことにコメントした。番組の終盤、この日行われていたWBC決勝戦アメリカ対ベネズエラの結果を速報。序盤からベネズエラが主導権を握り、7回まで2点をリード。その後8回にアメリカに同点に追いつかれるが、直後の9回にスア