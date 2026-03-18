◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラが初優勝を果たした第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の全日程が終了し、大会の表彰選手が発表され、侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手が指名打者でベストナインに選出された。今大会で侍ジャパンは史上初めて準々決勝で敗退。前回大会のベストナインは、日本からは大谷が投手とＤＨの２部門で受賞し、吉