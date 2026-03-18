カーリング女子の世界選手権４日目（１７日＝日本時間１８日、カナダ・カルガリー）で、日本代表のロコ・ソラーレが接戦を落とした。４勝１敗で迎えたスコットランド戦は、サードに小穴桃里を起用。吉田知那美はコーチ席から戦況を見守った。成長著しい若きチームと一進一退の攻防を繰り広げたが、３―３の最終第１０エンド（Ｅ）に１点を許して、３―４で敗れた。スキップ・藤沢五月は１点のスチールを許した第５Ｅのショッ