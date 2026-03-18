第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、行われた。第２日第３試合で花巻東（岩手）と対戦する智弁学園（奈良）の小坂将商監督（４８）が意気込みを語った。抽選時から「花巻東だけは当たりたくなかった」と警戒していた小坂監督は「（花巻東には甲子園の）経験者がいますし、胸を借りるつもりで。３年前（夏の甲子園３回戦）に負けているので、必死に食らいついていきたい」とコメ