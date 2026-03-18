◆ＷＢＣ決勝米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラが悲願の初優勝を果たし、オリックス所属のＡ・マチャド投手が勝利投手となった。マチャドは２点リードの７回２死一塁から登板。スミスを二邪飛に抑えてピンチをしのいだ。回またぎで８回にも登板すると、２死一塁で２ランを被弾して同点にされたが、９回に味方が適時二塁打を放って勝ち越しに成功。９回はパレンシアが締め