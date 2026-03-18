第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１７日（日本時間１８日）に米マイアミで決勝が行われ、ベネズエラが米国を３―２で振り切って初の大会制覇を果たした。準々決勝で日本を破り、最後は優勝候補を撃破。安定感あるリリーフ陣がチームを支え、悲願の世界一を成し遂げた。勝利投手はオリックスのアンドレス・マチャド投手（３２）だった。この日は２点リードで迎えた７回二死一塁の場面で救援登板。今大会は