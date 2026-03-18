J:COMは3月12日、カスタマーセンターを持たない中小企業の経営者（20代〜60代の男女）を対象に実施した「中小企業の電話応対業務に関する調査」の結果を発表した。電話応対業務をめぐる負担や人材不足、若手社員の電話離れの実態が明らかになった。○負担を感じる企業は多いが、具体的な対策を講じられている企業は少ない調査は2026年2月9日〜10日にインターネット方式で実施され、有効回答数は348人。電話応対業務について「本来