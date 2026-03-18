ＷＢＣの決勝・米国―ベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）が１７日（日本時間１８日）に行われ、ベネズエラが３―２で勝利し初優勝を果たした。歴史的勝利にベネズエラファンのボルテージは最高潮に達した。優勝が決まった瞬間、スタンドのファンたちは手に持っていたポップコーンやビール、ありとあらゆるものを放り投げて喜びを爆発させると、グラウンド上のナインもグラブを力いっぱい放り投げて歓喜。思い思いに飛び跳ねた