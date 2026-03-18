NY原油先物時間外取引の下げが継続。今朝の96ドル台から、一時92.94ドルを付けている。ラリジャニ氏死亡報道などが売りを誘っている。 ＮＹ原油時間外取引 東京時間13:02現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝92.99（-3.22-3.35%）