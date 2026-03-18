米株価指数先物時間外取引ダウ先物４７５００ドル台 東京時間13:03現在 ダウ平均先物JUN 26月限47504.00（+156.00+0.33%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6795.75（+22.50+0.33%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限25130.00（+114.50+0.46%） 米株先物はリスク警戒後退の流れからしっかり。ダウ平均先物は朝がた47273ドルを付けるなど、やや売りが優勢となっていたが、その後の原油安株高を受けて４７５００ドル超