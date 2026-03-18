アジア株韓国・台湾などハイテク中心にしっかり アジア株市場はまちまち。香港ハンセン、中国上海総合などはマイナス圏。香港は今晩の米ＦＯＭＣの結果、利下げ見通しが後退すると、ドルペッグ制維持のため、米金融政策と連動が必要な状況から、香港も据え置き見通しが広がるため、警戒感が広がっている。中国本土株はエネルギー・不動産などが弱い。ICT関連は買いが出ており、ハイテク中心の深セン総合はプラス圏推移