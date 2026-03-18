１６日、木の枝に止まるホンセイインコ。（バクー＝新華社記者／陳俊鋒）【新華社バクー3月18日】アゼルバイジャンの首都バクーでこのほど、枝先に止まる色鮮やかなホンセイインコがカメラに捉えられた。１６日、木の枝に止まるホンセイインコ。（バクー＝新華社記者／陳俊鋒）１６日、木の枝に止まるホンセイインコ。（バクー＝新華社記者／陳俊鋒）１６日、木の枝に止まるホンセイインコ。（バクー＝新華社記者／陳俊鋒）１６