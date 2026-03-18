18日午後1時33分ごろ、青森県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、青森県の七戸町と青森南部町、それに東通村です。【各地の震度詳細】■震度1□青森県七戸町青森南部町東通村気象庁の発表に