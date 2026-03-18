【ハノイ＝竹内駿平】国営ベトナム通信によると、ベトナムのファム・ミン・チン首相は１７日、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖で原油価格の高騰や供給網の混乱が生じる中、高市首相に支援を求める書簡を送ったと明らかにした。日本の伊藤直樹・駐ベトナム大使とハノイで会談した際に述べた。チン氏は会談で、日本が放出する石油備蓄をベトナムに提供するよう求めたという。ベトナムの原油輸入はクウェートに大きく依