将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第6局1日目が18日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で行われ、昼食休憩を挟み午後1時30分から対局が再開した。ここまでの進行を、立会人の屋敷伸之九段（54）に話を聞いた。先手藤井、後手永瀬の対局。藤井の角換わりに対し、永瀬が30手目△7五歩から△6五桂と繰り出す作戦に