モデルの八伏紗世（27）の最新写真集「たいむとりっぷ。」に関する本人のSNSの投稿が話題になっている。昨年開催の大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」が4月13日に発売する写真集の表紙の構図とほぼ一致しており、それについて言及したものとなっている。「たいむとりっぷ。」の表紙は八伏が、レース生地のカーテンのすきまから笑顔をのぞかせているもの。一方ミャクミャクの写真集の表紙も、ほぼ同じ素材、色のカ